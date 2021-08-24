Владимир Путин уволил замглавы Следственного комитета России

Зампредседателя Следственного комитета России Ростислав Рассохов освобождён от занимаемой должности. Указ об увольнении замглавы СКР подписал 24 августа президент РФ Владимир Путин.

Документ, размещённый на портале правовой информации, вступил в силу со дня его подписания.

О причинах увольнения зампредседателя Следственного комитета не сообщается.

По информации РБК, Ростислав Рассохов занимал этот пост с мая 2020 года. Он курировал деятельность Главного управления по расследованию особо важных дел и судебно-экспертного управления. Кроме того, зампред СКР контролировал работу отдела организации мобилизационной подготовки, следственных управлений на транспорте, а также отдела на "Байконуре".

До назначения замглавы СКР Ростислав Рассохов руководил Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета, который занимался резонансными уголовными делами. В частности, сотрудники этого отдела расследовали теракт в петербургском метро, а также убийства политика Бориса Немцова и журналистки Анны Политковской.

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