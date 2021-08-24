Зампредседателя Следственного комитета России Ростислав Рассохов освобождён от занимаемой должности. Указ об увольнении замглавы СКР подписал 24 августа президент РФ Владимир Путин.
Документ, размещённый на портале правовой информации, вступил в силу со дня его подписания.
О причинах увольнения зампредседателя Следственного комитета не сообщается.
По информации РБК, Ростислав Рассохов занимал этот пост с мая 2020 года. Он курировал деятельность Главного управления по расследованию особо важных дел и судебно-экспертного управления. Кроме того, зампред СКР контролировал работу отдела организации мобилизационной подготовки, следственных управлений на транспорте, а также отдела на "Байконуре".
До назначения замглавы СКР Ростислав Рассохов руководил Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета, который занимался резонансными уголовными делами. В частности, сотрудники этого отдела расследовали теракт в петербургском метро, а также убийства политика Бориса Немцова и журналистки Анны Политковской.
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