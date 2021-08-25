По поручению президента Владимира Путина российское Минобороны вывезет из Афганистана более 500 человек, среди которых не только россияне, но и граждане Украины и стран ОДКБ.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства, для эвакуации в Кабул отправятся четыре борта военно-транспортной авиации.
В Минобороны уточнили, что самолёты уже готовы ко взлёту с аэродрома в Ульяновске. Они укомплектованы всем необходимым для оказания медицинской помощи и запасом сухпайков. Вместе с экипажами на борту каждого самолёта полетят бригады военных медиков.
Напомним, что после захвата 15 августа власти в Афганистане боевиками группировки "Талибан"*, из страны массово эвакуируют граждан других стран и афганцев, ранее работавших на миссии НАТО.
К слову, с сегодняшнего дня талибы* запретили гражданам Афганистана вылет из страны. Об этом подробнее:
Кто не улетел — мы не виноваты: талибы* закрыли для афганцев доступ в аэропорт
* запрещённая в РФ организация
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