Больше некому: Минобороны России вывезет из Афганистана граждан ОДКБ и Украины

По поручению президента Владимира Путина российское Минобороны вывезет из Афганистана более 500 человек, среди которых не только россияне, но и граждане Украины и стран ОДКБ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства, для эвакуации в Кабул отправятся четыре борта военно-транспортной авиации.

В Минобороны уточнили, что самолёты уже готовы ко взлёту с аэродрома в Ульяновске. Они укомплектованы всем необходимым для оказания медицинской помощи и запасом сухпайков. Вместе с экипажами на борту каждого самолёта полетят бригады военных медиков.

Напомним, что после захвата 15 августа власти в Афганистане боевиками группировки "Талибан"*, из страны массово эвакуируют граждан других стран и афганцев, ранее работавших на миссии НАТО.

К слову, с сегодняшнего дня талибы* запретили гражданам Афганистана вылет из страны. Об этом подробнее:

Кто не улетел — мы не виноваты: талибы* закрыли для афганцев доступ в аэропорт

* запрещённая в РФ организация