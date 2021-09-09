Бюро Госдепа США начнёт тренировать украинских правоохранителей

Бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности проведёт тренинг для украинских бойцов. Учения направлены на ведение переговоров в напряжённых ситуациях и освобождению заложников, передаёт RT.

Тренинги пройдут на территории Украины на окраине столицы. Для этих целей хотят использовать помещения детско-юношеской школы и ближайшие лесные зоны. Отрабатывать задачи будут с муляжами оружия.

В начале августа на Украине уже прошли совместные учения бойцов спецназа США и украинского подразделения. Военные двух стран совместно отрабатывали тактическую эвакуацию, оказание первой медицинской помощи в бою, а также десантирование отряда и груза. В планах также была отработка совместных вылетов.

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