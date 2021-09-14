Умер экс-командующий группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев

Бывший командующий группировкой войск на Северном Кавказе, генерал армии Виктор Казанцев умер сегодня, 14 сентября.

"Интерфакс" со ссылкой на родственников экс-командующего сообщает, что 75-летний Виктор Казанцев скончался утром во вторник в Краснодаре.

Как рассказало РИА Новости в Южном военном округе, генерал умер в госпитале после продолжительной болезни.

Напомним, Виктор Казанцев командовал объединённой группировкой федеральных сил на Северном Кавказе в 1999- 2000 годах, сохраняя должность командующего Северо-Кавказским военным округом.

Генерал руководил операциями против боевиков в Чечне, а также в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана.

В 1999 году командующему было присвоено звание Героя РФ за антитеррористическую операцию в Дагестане и Чечне.

После увольнения в запас в мае 2000 года Виктора Казанцева назначили полпредом президента РФ в Южном федеральном округе.

В январе 2001 года он вошёл в состав созданного оперативного штаба по управлению контртеррористическими действиями в Северо-Кавказском регионе.

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