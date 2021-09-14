Эксперты отреагировали на заявление генерала США о войне с Китаем и Россией

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин и военный эксперт Алексей Леонков поделились мнением о заявлении зампредседателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена.

Ранее генерал Хайтен заявил, что в случае войны США с Россией и Китаем мир ждут массовые разрушения. На его заявление ответили Подберёзкин и Леонков в разговоре с RT.

Подберёзкин отметил, что это не новое заявление и регулярно используется в исследованиях США. По его мнению, подобные заявления встречались еще с середины прошлого десятилетия. При этом он согласился, что последствия от войны сверхдержав катастрофические.

Леонков заявил, что в доктринах США и НАТО Россия и Китай являются военными оппонентами. По его словам, заявление Хайтена – это вывод, который показывает, что при разрешении споров через военные силы Россия и Китай будут укреплять отношения.

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