Участника акции в поддержку Навального арестовали на 10 суток

Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток одного из участников несанкционированной акции на Красной площади за неповиновение полиции. Мероприятие прошло в среду, 15 сентября.

Четверо молодых людей устроили протестную акцию на Красной площади в Москве. Они держали плакаты в поддержку Алексея Навального и выкрикивали политические лозунги. Акция была прервана правоохранителями, которые задержали молодых людей и журналиста, сообщает РИА Новости.

Одного из участников мероприятия по фамилии Редников суд приговорил к 10 суткам административного ареста.

На задержанных завели административные дела за нарушение порядка организации митинга или пикетирования. Двух участников акции обвинили в неповиновении полиции.

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