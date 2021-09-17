ВКС России провели очередной пуск новой противоракетной ракеты системы ПВО для проверки ее характеристик.
Об этом сегодня сообщает Минобороны России.
Российские военные осуществили успешный пуск с полигона Сары-Шаган, расположенного в Казахстане. Ракета попала в смоделированную цель с заданной точностью, рапортуют военные.
Прежде чем ракета сможет поступить на вооружение, она должна успешно пройти 10 пусков, после чего летные испытания прекращаются.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнив, что когда-то Париж поступил аналогично, аннулировав сделку с Россией на покупку вертолётоносцев "Мистраль".