Россия успешно испытывает новую противоракету системы ПРО

ВКС России провели очередной пуск новой противоракетной ракеты системы ПВО для проверки ее характеристик.

Об этом сегодня сообщает Минобороны России.

Российские военные осуществили успешный пуск с полигона Сары-Шаган, расположенного в Казахстане. Ракета попала в смоделированную цель с заданной точностью, рапортуют военные.

Прежде чем ракета сможет поступить на вооружение, она должна успешно пройти 10 пусков, после чего летные испытания прекращаются.