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"Железного препода" пермского вуза проверяет Следком

Силовые структуры » МВД

"Железная выдержка" Олега Сыромятникова, преподавателя Пермского университета, продолжавшего спокойно читать лекцию, когда по коридору вуза шёл вооруженный убийца, заинтересовала Следственный комитет. В отношении профессора кафедры русского языка и стилистики ПГНИУ проводится проверка.

"Железного препода" пермского вуза проверяет Следком

Об этом рассказали в пресс-службе университета.

Напомним, во время атаки Тимура Бекмансурова Сыромятников не прервал лекцию и не сделал никаких попыток обезопасить своих студентов. Сообщалось, что лишь после того, как в аудиторию забежала мать одной из студенток, он позволил забаррикадировать партами дверь.

"Следователи разбираются в действиях преподавателя во время трагических событий. У нас до конца недели учебный процесс приостановлен, занятий нет и проводятся проверки", — рассказали в ПГНИУ.

Кстати, сам Сыромятников и сейчас абсолютно уверен в верности своих действий и настаивает: дверь в аудиторию закрыл именно он:

"А что мне надо было делать? Прыгать в окно или бежать в коридор? Я преподаватель и должен вести занятия", — говорит профессор (цитата КП).

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

До того, как стать преподавателем Олег Сыромятников работал в уголовном розыске. Был подполковником милиции.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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