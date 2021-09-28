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Военные корабли Северного флота России провели тактические учения в Арктике

Силовые структуры » Министерство обороны

Отряд военных кораблей и войск Арктической группировки Северного флота России завершил тактическое учение, имитирующее высадку десанта противника на архипелаге островов на Крайнем Севере.

Проведённые на прошлой неделе учения были сосредоточены в море Лаптевых, которое является частью Северного Ледовитого океана.

Как рассказали в Минобороны РФ, на острове Котельный находится 99-я тактическая группа, которая построила взлётно-посадочную полосу, пирс и жилые помещения для личного состава. Эта авиабаза называется "Северный Клевер".

В ходе учений под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева морские пехотинцы отрабатывали высадку на арктическую береговую линию острова. Войска вели огонь из пулемётов, миномётов и гранатомётов по условному противнику в то время как ракетный комплекс "Панцирь" успешно вёл огонь по береговым и воздушным целям.

(c)Министерство обороны России

В учениях также был задействован эсминец "Североморск". По данным Минобороны, береговая ракетная система "Бастион" на острове Котельный также принимала участие, но практиковалась с использованием компьютерного моделирования, без применения реального оружия.

Это мероприятие является частью десятой арктической кампании Северного флота — серии учений на Крайнем Севере России. На прошлой неделе некоторые из тех же судов имитировали защиту Северного морского пути, судоходного прохода, соединяющего Атлантический и Тихий океаны.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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