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Соратник Навального Леонид Волков объявлен в розыск

Силовые структуры » МВД

Министерство внутренних дел объявило в розыск Леонида Волкова, который является соратником оппозиционного блогера Алексея Навального.

Соратник Навального Леонид Волков объявлен в розыск

Волков разыскивается для привлечения к уголовной ответственности по статье УК РФ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело на Алексея Навального и его соратников (среди них Иван Жданов, Любовь Соболь, Леонид Волков и другие) за создание и руководство экстремистским сообществом. По данным СК, эти люди дискредитировали органы государственной власти, дестабилизировали обстановку в регионах, а также создавали протестное настроение у россиян.

Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов рассказал в беседе с RT, что экс-руководитель сети штабов** Алексея Навального Леонид Волков начал самостоятельно, без Юлии Навальной контролировать денежные потоки, которые связаны с политической деятельностью Навального. По словам Серуканова, это может быть связано с тем, что Юлии не нравилось большое количество представителей КПРФ в "Умном голосовании", и её поддержал в этом сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть" Евгений Чичваркин.

Ранее суд признал возглавляемый Навальным "Фонд борьбы с коррупцией"* (ФБК*) иноагентом и экстремистской организацией. Деятельность ФБК в России запрещена. Общественное движение "Штабы Навального"** также признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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