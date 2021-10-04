"Защититься невозможно": эксперт рассказал об особенностях ракеты "Циркон"

От российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", первый испытательный пуск которой с подводной лодки успешно провели в Баренцевом море, невозможно защититься, заявил в беседе с Pravda.Ru член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Эксперт уточнил, что противник не успеет отреагировать на пуск "Циркона" из-за высокой скорости её полета. При этом, как отметил специалист, ракета преодолевает практически все системы противовоздушной и противоракетной обороты.

"Радиолокационная система предупреждения как бы срабатывает. Но в тот момент, как она сработала, уже наносится удар", — уточнил Александр Перенджиев.

В связи с этим, по мнению эксперта, защититься от российской ракеты "в принципе, абсолютно невозможно".

Ранее ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ сообщил, что первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" провела в Баренцевом море атомная подлодка "Северодвинск" ВМФ Рoссии. Она стреляла в надводном положении по условной морской цели и успешно поразила её.

Летом 2021 года пуск ракеты по наземной цели был осуществлён с фрегата "Адмирал Горшков", находившегося в Белом море. Тогда скорость полёта "Циркона" составила 7 Махов, дальность — более 350 км.

В феврале 2019 года российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов, а дальность её полёта может превышать 1000 км. Американский журнал The National Interest назвал появление работающей ракеты у российских военных плохой новостью для НАТО.

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