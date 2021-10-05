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Украинский генерал: мечта главкома ВСУ проехаться на танке по Москве — глупость

Силовые структуры

Бывший глава Донецкой области генерал-полковник Александр Кихтенко назвал "неразумными" заявления некоторых украинских политиков и генералов относительно перспектив вступления в НАТО или желания проехаться на танке по улицам Москвы.

Украинский генерал: мечта главкома ВСУ проехаться на танке по Москве — глупость

По словам Кихтенко, украинская армия в основном использует старое оружие, которое ей досталось ещё от Советского Союза. Он отметил, что собственных разработок у Украины практически нет, что продемонстрировал и недавний парад в честь 30-летия независимости, который прошёл в конце августа.

"К сожалению, в этом направлении работа серьёзная не проводится. А заявлять о том, что мы уже готовы быть членами НАТО, что мы можем проехать на наших танках по Красной площади или Арбату, — неразумные заявления, которые я абсолютно не поддерживаю", — подчеркнул генерал.

Напомним, о желании проехаться на танке по центральным улицам Москвы заявил в сентябре главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный.

Заявление, надо сказать, довольно странное для генерала, да ещё главнокомандующего. Хотя если оно было рассчитано исключительно на цитирование в прессе и соцсетях, то цели своей Залужный достиг (что, впрочем, никоим образом не подчёркивает его полководческие таланты).

Депутат Верховный рады от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Нестор Шуфрич, комментируя заявление Залужного, отметил, что главнокомандующему ВСУ "подчинён не один танк, поэтому может сесть и ехать на Красную площадь, если он считает это возможным".

"Не надо об этом кричать, как (экс-министр обороны Украины Валерий Прим. ред.) Гелетей о параде в Севастополе, а закончилось Иловайском (окружением украинской армии ополчением Донбасса под Иловайском в 2014 году — Прим. ред.). Если есть смелость, то делай, если нет — то молчи", — заявил Шуфрич.

Украинские власти постоянно подчёркивают, что вооружённые силы страны являются одними из сильнейших в Европе. И защищают эту самую Европу от "российской агрессии". Говорили об этом и при Петре Порошенко, говорят и при Владимире Зеленском. И порой заявления эти, мягко говоря, не совсем адекватные.

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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