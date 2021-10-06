"Нужно начинать подготовку": на Тайване опасаются вторжения китайской армии

Власти Тайваня обеспокоены, что к 2025 году китайская армия будет готова к полномасштабному вторжению на остров.

По словам главы Минобороны Тайваня Цю Гочжэна, уже сейчас у Компартии Китая есть все возможности для нападения, передаёт CNN.

"Наш остров не осуществляет никаких провокаций, но к 2025 году КПК может начать вторжение на его территорию", — заявил Цю Гочжэн.

Он считает, что Тайвань должен приступать к военной подготовке, чтобы при необходимости дать отпор врагу.

В октябре 2021 года Народно-освободительная Армия Китая направила к границам Тайваня порядка 150 военных самолётов. В КНР выступают против независимости острова. Кроме того, Китай намерен защищать свои экономические интересы и отстаивать выгодное положение.

Добавим, что отношения между правительством КНР и его островной провинцией начали ухудшаться в 1949 году, когда силы Гоминьдана, потерпевшие поражение в гражданской войне, решили перебраться на Тайвань. Позже дипломатические контакты возобновились.

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