Следствие просит арестовать мужчину, толкнувшего девушку под электробус

Следствие планирует просить суд об аресте мужчины, убившего девушку на Киевском вокзале, об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.

В воскресенье, 10 октября, в ходе конфликта подозреваемый ударил женщину, после чего она упала на проезжую часть и попала под колеса электробуса.

"В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", — информирует ведомство.

В настоящий момент мужчина задержан сотрудниками следственного комитета. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается.

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