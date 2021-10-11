Следствие планирует просить суд об аресте мужчины, убившего девушку на Киевском вокзале, об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.
В воскресенье, 10 октября, в ходе конфликта подозреваемый ударил женщину, после чего она упала на проезжую часть и попала под колеса электробуса.
"В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", — информирует ведомство.
В настоящий момент мужчина задержан сотрудниками следственного комитета. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается.
Ранее Pravda. Ru писала об убийстве школьника в Махачкале.
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