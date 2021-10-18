Суд приговорил "тулунского маньяка" к 24 годам колонии

В понедельник, 18 октября, пресс-служба Иркутского областного суда сообщила, что жителя города Тулуна признали виновным в серии изнасилований женщин и двух убийствах.

"Мужчина в период с 2000 по 2019 годы совершил ряд изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также убийств женщин, сопряжённых с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, на территории города Тулуна Иркутской области", — информирует ведомство.

Виновный, известный как "тулунский маньяк", приговорён к 24 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Interfax. ru пишет что, в рамках предварительного следствия от 52-летнего обвиняемого были получены признательные показания о совершении им двух убийств и 27 изнасилований женщин.

Ранее Pravda.Ru публиковала информацию о признании "ангарского маньяка" в убийствах.

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