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Баранец: Киев нашёл дыру в Конституции и понаставил у себя базы НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны

Военный аналитик Виктор Баранец утверждает, что Киев "использовал дыру в конституции, чтобы разместить на территории Украины секретные базы НАТО".

Баранец: Киев нашёл дыру в Конституции и понаставил у себя базы НАТО

По словам военного обозревателя КП, хотя Украина не является членом НАТО, на её территории уже находятся скрытые базы Североатлантического альянса. Конституция страны, однако, это запрещает.

Лазейку в основном законе власти Незалежной нашли вот где: ограничивается только постоянное присутствие иностранного военного персонала, при этом запрет не распространяется тех военных, которые прибывают в страну на основе ротации.

"Вот этот пробел украинские власти и использовали для развёртывания западных сил на своей территории", — пояснил Баранец, отметив, что таких натовских баз на Украине уже как минимум девять.

Например:

  • "Международный центр по поддержанию мира и безопасности" во Львов.
  • Американский командный пункт, расположенный в районе Очакова.
  • Менее заметные — 235-ый учебный центр для подразделения возле села Михайловка и 241-ый полигон общевойскового вооружения в Херсонской области, где американские инструкторы работают с военнослужащими ВСУ.

К слову, ранее лидер партии ЛДПР предупредил мир о том, что НАТО не просто так "укореняется" на Украине. Хотя в Киеве в защиту со стороны блока уже почти не верят.

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База НАТО в Одессе?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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