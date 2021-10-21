Баранец: Киев нашёл дыру в Конституции и понаставил у себя базы НАТО

Военный аналитик Виктор Баранец утверждает, что Киев "использовал дыру в конституции, чтобы разместить на территории Украины секретные базы НАТО".

По словам военного обозревателя КП, хотя Украина не является членом НАТО, на её территории уже находятся скрытые базы Североатлантического альянса. Конституция страны, однако, это запрещает.

Лазейку в основном законе власти Незалежной нашли вот где: ограничивается только постоянное присутствие иностранного военного персонала, при этом запрет не распространяется тех военных, которые прибывают в страну на основе ротации.

"Вот этот пробел украинские власти и использовали для развёртывания западных сил на своей территории", — пояснил Баранец, отметив, что таких натовских баз на Украине уже как минимум девять.

Например:

"Международный центр по поддержанию мира и безопасности" во Львов.

Американский командный пункт, расположенный в районе Очакова.

Менее заметные — 235-ый учебный центр для подразделения возле села Михайловка и 241-ый полигон общевойскового вооружения в Херсонской области, где американские инструкторы работают с военнослужащими ВСУ.

К слову, ранее лидер партии ЛДПР предупредил мир о том, что НАТО не просто так "укореняется" на Украине. Хотя в Киеве в защиту со стороны блока уже почти не верят.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.