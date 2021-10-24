Ветеран "Альфы" рассказал об уровне террористической угрозы в России

Президент союза "Офицеры группы "Альфа", полковник ФСБ в отставке Алексей Филатов сказал, что за последнее десятилетие в России значительно снизился уровень террористической угрозы, однако события в Афганистане могут привести к росту напряжённости в этой сфере.

Филатов напомнил, что 10 лет назад в России совершалось 200-300 террористических актов в год. Они происходили почти ежедневно.

"А в последние годы в стране единицы произошедших терактов, 1-3. И около 50-60 — предотвращённых", — сообщил экс-полковник ФСБ в беседе с Радио 1.

Однако последние события в Афганистане увеличивают уровень террористической угрозы, отметил эксперт. Он выразил уверенность, что однако российские правоохранители готовы к новым вызовам, поскольку "уже научились профилактировать влияние внешних факторов".

По словам Филатова, Россия прорабатывает различные сценарии противодействия террористической деятельности, в частности, проводит совместные учения с Таджикистаном и Узбекистаном, чтобы отработать действия на случай проникновения террористов через границу.

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