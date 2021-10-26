Согласно результатам опроса Аналитического центра деловой жизни (EVA), порядка 60% жителей Финляндии считают Россию военной угрозой.
За последние несколько лет отношение финнов к РФ значительно ухудшилось: 45% респондентов сообщили, что отрицательно воспринимают Россию. Лишь 34% опрошенных заявили о положительном настрое.
При этом в 2012 году 63% финнов относились к России положительно, 19% — отрицательно.
Позитивное отношение снизилось примерно на 30%, а негативное увеличилось на 26%, говорится в исследовании.
"Самые большие изменения за последние годы наблюдались в периоды, которым предшествовали военные действия России в Украине и Сирии, попытка убийства Алексея Навального", — подчеркнул руководитель отдела исследований EVA Илкки Хаависто.
По его словам, примерно такое же отношение к России сейчас формируется у жителей других западных стран. Хаависто добавил, что финны пристально следят за деятельностью Кремля и остро реагируют на негативные изменения.
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