Опрос EVA: почти 60% финнов разглядели в России военную угрозу

Согласно результатам опроса Аналитического центра деловой жизни (EVA), порядка 60% жителей Финляндии считают Россию военной угрозой.

За последние несколько лет отношение финнов к РФ значительно ухудшилось: 45% респондентов сообщили, что отрицательно воспринимают Россию. Лишь 34% опрошенных заявили о положительном настрое.

При этом в 2012 году 63% финнов относились к России положительно, 19% — отрицательно.

Позитивное отношение снизилось примерно на 30%, а негативное увеличилось на 26%, говорится в исследовании.

"Самые большие изменения за последние годы наблюдались в периоды, которым предшествовали военные действия России в Украине и Сирии, попытка убийства Алексея Навального", — подчеркнул руководитель отдела исследований EVA Илкки Хаависто.

По его словам, примерно такое же отношение к России сейчас формируется у жителей других западных стран. Хаависто добавил, что финны пристально следят за деятельностью Кремля и остро реагируют на негативные изменения.

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