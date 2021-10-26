EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Саудовского принца обвинили в намерении убить короля отравленным кольцом из РФ
Перед исчезновением Светлана Светличная молила о помощи
Поддержку получат пострадавшие при взрыве газа в Набережных Челнах
Седого Дмитрия Диброва не узнали на светском мероприятии
В Шкотовской центральной больнице Приморья уволили главврача
Стильная Пугачёва вышла в свет в компании молодого мужчины
В Калмыкии задержали виновных в ДТП с автобусом
В Хакасии мальчик случайно застрелил друга из винтовки своего отца
Свыше 400 заключённых заявили о насилии в саратовской колонии

Опрос EVA: почти 60% финнов разглядели в России военную угрозу

Силовые структуры

Согласно результатам опроса Аналитического центра деловой жизни (EVA), порядка 60% жителей Финляндии считают Россию военной угрозой.

Опрос EVA: почти 60% финнов разглядели в России военную угрозу

За последние несколько лет отношение финнов к РФ значительно ухудшилось: 45% респондентов сообщили, что отрицательно воспринимают Россию. Лишь 34% опрошенных заявили о положительном настрое.

При этом в 2012 году 63% финнов относились к России положительно, 19% — отрицательно.

Позитивное отношение снизилось примерно на 30%, а негативное увеличилось на 26%, говорится в исследовании

"Самые большие изменения за последние годы наблюдались в периоды, которым предшествовали военные действия России в Украине и Сирии, попытка убийства Алексея Навального", — подчеркнул руководитель отдела исследований EVA Илкки Хаависто.

По его словам, примерно такое же отношение к России сейчас формируется у жителей других западных стран. Хаависто добавил, что финны пристально следят за деятельностью Кремля и остро реагируют на негативные изменения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Финляндия откажется от НАТО и отменит антироссийские санкции?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
Седого Дмитрия Диброва не узнали на светском мероприятии
Опрос EVA: почти 60% финнов разглядели в России военную угрозу
Украина пугает ракетным ударом по Москве. Кремлю не страшно...
В Шкотовской центральной больнице Приморья уволили главврача
Стильная Пугачёва вышла в свет в компании молодого мужчины
В Калмыкии задержали виновных в ДТП с автобусом
В Хакасии мальчик случайно застрелил друга из винтовки своего отца
Свыше 400 заключённых заявили о насилии в саратовской колонии
Названы причины отсутствия коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Захарова отреагировала на "выпады" ФРГ о применении ядерного оружия против РФ
Популярное
Мир. Новости мира
Гуманитарный кризис в Афганистане: население страдает от голода и жажды

Пока мир наблюдал, как талибы* ведут ошеломляющее наступление на Кабул, закончившееся быстрым крахом поддерживаемого Западом правительства страны, нарастал долгосрочный кризис.

Гуманитарный кризис в Афганистане: население страдает от голода и жажды
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Шоу-бизнес
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Здоровье
Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования
Мир. Новости мира
Читатели Breitbart оценили слова Путина о смене пола у детей
Александр Артамонов Проект "Пандора": кто на самом деле стоит за феноменом "гаванского синдрома" Александр Артамонов Ирина Шлионская Всё познаётся в сравнении? Зачем пробовать смерть на вкус Ирина Шлионская Усам Оздемиров Конференция ООН по климату: путь в Глазго лежит через Сахалин Усам Оздемиров
Новости Молдовы
Молдаване заплатят за выбор русофобского правительства
Шоу-бизнес
Выяснились подробности исчезновения Светланы Светличной
Нафтогаз выставил условие, при котором он "согласится" на доптранзит
Экономика и бизнес
Нафтогаз выставил условие, при котором он "согласится" на доптранзит
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников