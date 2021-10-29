В Сети опубликовало видео с задержанием депутата Рашкина

Министерство внутренних дел РФ опубликовало в Telegram-канале видеозапись, на котором правоохранители задерживают депутата Госдумы Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

На кадрах видно, как парламентарий сидит в полицейской машине и изучает переданные ему протоколы.

Ранее в Саратовской области правоохранители обнаружили тушу убитого лося в автомобиле, которым управлял депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, и возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная охота". Полицейские предполагают, что водитель находился в состоянии опьянения. В беседе с RTVI коммунист объяснил, что случайно нашёл в лесу разделанную тушу лося и решил отвезти её в полицию.

"Сейчас они всё переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося. Я вижу, какая здесь орда областного уровня. Считаю, что будет провокация", — сказал депутат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения в СМИ о задержании Рашкина, однако решения по этому поводу должны выносить правоохранители и природоохранные ведомства, а потом уже и комитет по этике Госдумы.