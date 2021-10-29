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В Киеве рассказали о "чудо-оружии", которым собрались "топить Черноморский флот"

Силовые структуры

На Украине достаточно "экспертов", которые не прочь рассказать о том, каким оружием обзаведется их страна, чтобы стать проблемой для России. К их числу относится и бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин.

В Киеве рассказали о "чудо-оружии", которым собрались "топить Черноморский флот"

Выступая в эфире канала "Апостроф", пан Лапин сообщил, что поставки комплексов Javelin и беспилотников Bayraktar позволяют приостановить войну на востоке Украины и сосредоточиться на усилении вооруженных сил страны.

"Потому что Путин же нас в покое не оставит, давайте будем откровенны. Он не для того начинал Крым и Донбасс, понимаете? Нам сегодня необходимо строить корабли или запускать систему "Нептун", которая может потопить Черноморский флот", — сказал Лапин.

По его словам, создавать флот Украина будет "долго и нудно", но всё равно он не сможет противостоять российскому. Вместо этого ей нужны "как минимум с запасом" 70 ракетных комплексов.

Противокорабельная ракета "Нептун" была разработана киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35. В создании X-35 в свое время принимали участие украинские предприятия, так что определенный технический задел у создателей "Нептуна" был.

"Нептун" отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью (до 280 километров), а также новой системой управления. В марте этого года ВМС Украины получили опытные образцы комплекса.

Ранее о ракетах рассказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, Киев ведет работу над ракетной программой.

"Украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы", — сказал Алексей Арестович телеканалу "Дом".

Правда, спустя несколько дней Арестович заявил, что его слова были вырваны из контекста: "Я сказал, что если Путин будет и дальше так вести себя, то когда-то и украинские ракеты будут направлены на Москву. Но мы никогда не слышим, что до и что после. Мы берем фразу, потом за нее цепляемся и начинаем".

Ну а так-то Украина никому не угрожает. А только предупреждает о наличии последствий при совершении любых действий, объяснил Арестович.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Александр Артамонов
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