По словам экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, действующие власти страны сами препятствуют созданию мощного ракетного комплекса.
В эфире канала "Прямой" он напомнил, что в ходе производства украинской ракеты "Нептун" разработчики принимали все необходимые меры, чтобы подготовить оборудование для защиты государства на морях, однако вскоре чиновники объявили о сворачивании программы.
Именно поэтому, отмечает бывший секретарь СНБО, с 2019 года правительство уже неоднократно закрывало оборонные заказы.
Ранее пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщал, что Украина на все 100% готова к вступлению в НАТО, где она бы стала одной из самых сильных стран на сухопутном континенте.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Алексей Пушков посоветовал экс-главкому НАТО подумать над тем, как руководство альянса довело до того, что блок "утратил все контакты с Россией".