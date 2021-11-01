Экс-секретарь СНБО: власти Украины сами делают страну беззащитной

По словам экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, действующие власти страны сами препятствуют созданию мощного ракетного комплекса.

В эфире канала "Прямой" он напомнил, что в ходе производства украинской ракеты "Нептун" разработчики принимали все необходимые меры, чтобы подготовить оборудование для защиты государства на морях, однако вскоре чиновники объявили о сворачивании программы.

Турчинов убеждён: на Украине процветает коррупция, а власти ведут себя безответственно по отношению к народу.

Именно поэтому, отмечает бывший секретарь СНБО, с 2019 года правительство уже неоднократно закрывало оборонные заказы.

Ранее пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщал, что Украина на все 100% готова к вступлению в НАТО, где она бы стала одной из самых сильных стран на сухопутном континенте.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.