Россия создаст дронов-камикадзе для патруля морских границ

В России занимаются разработкой технологий беспилотников, которые должны охранять морские границы страны. Барражирующие боеприпасы и беспилотники-разведчики прошли первую стадию испытаний.

"Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота", — цитирует РИА Новости свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как пояснил собеседник агентства, такой вид оружия гораздо дешевле ракет, проще в использовании и менее трудозатратно для выполнения боевой задачи.

"Массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счёт повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения", — пояснил источник.

Беспилотники могут патрулировать границы долгое время, а обнаружив нарушителя атаковать его как управляемая ракета "воздух — поверхность" и самоуничтожаться при ударе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.