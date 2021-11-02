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Россия создаст дронов-камикадзе для патруля морских границ

Силовые структуры

В России занимаются разработкой технологий беспилотников, которые должны охранять морские границы страны. Барражирующие боеприпасы и беспилотники-разведчики прошли первую стадию испытаний.

Россия создаст дронов-камикадзе для патруля морских границ

"Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота", — цитирует РИА Новости свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как пояснил собеседник агентства, такой вид оружия гораздо дешевле ракет, проще в использовании и менее трудозатратно для выполнения боевой задачи.

"Массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счёт повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения", — пояснил источник.

Беспилотники могут патрулировать границы долгое время, а обнаружив нарушителя атаковать его как управляемая ракета "воздух — поверхность" и самоуничтожаться при ударе.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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