Германия и Япония проводят совместные учения в Тихом океане

Сегодня, 4 ноября, военные из Японии и Германии приступили к двухдневным морским учениям. Боевые мероприятия проходят в Тихом океане.

Ранее в Японию прибыл немецкий военный фрегат "Бавария". Ожидается, что в ближайшее время его осмотрит министр обороны страны Нобуо Киси, сообщается на сайте командования морских Сил самообороны. Это первое военное судно из Германии, посетившее Японию за последние 20 лет.

С японской стороны в учениях задействован эсминец "Самидарэ".

Ещё летом в Министерстве обороны ФРГ объявляли, что Германия намерена активизировать свою политику безопасности в Азии, тесно координируя все действия с Японией. Власти страны выступают за создание "прозрачного" порядка в Индо-Тихоокеанском регионе.

Добавим, что боевой корабль "Бавария" был отправлен в зону Тихого и Индийского океанов 2 августа.

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