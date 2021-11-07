Ввести длительные свидания в СИЗО предложил кабмин

В правительстве РФ предложили ввести длительные свидания с родными для заключённых в СИЗО. По мнению кабмина, такая мера позволит соблюдать права арестантов, которые месяцами не могут добиться встречи с родственниками.

"Сейчас у осуждённых к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии и находящихся в СИЗО либо изоляторе нет права на длительные свидания. Кабмин предлагает разрешить им длительные свидания "с родственниками и иными лицами" в СИЗО", — цитирует документ "Парламентская газета".

Если заключённый захочет, то длительное свидание можно "обменить" на кратковременную встречу или разговор по телефону.

Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

Ранее Pravda. Ru писала о массовых проверках в исправительных учреждениях страны. После жалоб заключённых на пытки и насилие со стороны персонала колоний, представители Совета по правам человека получили разрешение от ФСИН посетить места лишения свободы и поговорить с арестантами.

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