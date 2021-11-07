Шойгу: российские военные следят за кораблями США в Чёрном море

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные отслеживают американские корабли в Чёрном море.

Как сообщает "Интерфакс", министр рассказал, что США пытаются проверить всю систему по Черноморскому побережью и в дальнейшем проведут учения.

"Предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить", — сказал Шойгу.

Ранее российские военные начали отслеживание действий зашедшего в Чёрное море флагманского корабля Шестого флота США Mount Whitney. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Mount Whitney — корабль типа Blue Ridge, используемый как плавучий штаб. Вооружение судна составляют 35-милиметровые пушки, пулемёты и корабельные зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия.

В конце октября в акваторию Чёрного моря зашёл также вооружённый крылатыми ракетами эсминец Porter ВМС США. Он находится под контролем сил Черноморского флота.

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