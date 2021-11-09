Лукашенко назвал шантажом переброску танков на границу с Белоруссией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что переброска Польшей танков на границу с Белоруссией является шантажом.

"В современном мире браться за оружие — это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда всё начиналось. Что, история ничему не учит?", — сказал белорусский президент.

Ранее было объявлено о намерениях польских властей отправить 2,5 тысячи военнослужащих на границу с Белоруссией. На помощь пограничникам — таким образом в Варшаве намерены противодействовать проникновению нелегалов в страну. Видимо, "Леопарды" тоже призваны заставить мигрантов задуматься, а так ли им нужно попасть на территорию Польши.

Власти Польши и Литвы на протяжении нескольких месяцев обвиняют Белоруссию в том, что власти этой страны сознательно направляют мигрантов на их территорию. Впрочем, говорят об этом не только в Польше и Литве, но и в Германии. В Евросоюзе рассматривают возможность новых санкций против Белоруссии — на этот раз из-за кризиса с мигрантами. В Минске обвинения в свой адрес отвергают.

Впрочем, обвиняют не только Белоруссию. Некоторое время назад в Европарламенте подготовили проект резолюции, в которой говорится об ответственности России за кризис с мигрантами.

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