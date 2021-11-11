В Белоруссии отреагировали на обвинения Запада по поводу гибридной войны

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна не начинала "гибридную войну" с Евросоюзом на границе с Польшей.

По его словам, белорусские власти не виноваты в создании миграционного кризиса. Он считает, что ответственность должна лежать на ЕС, который осуществлял "бездумную политику", разрушая государственность в ряде стран.

Дипломат напомнил: ранее Евросоюз приглашал беженцев и сообщал о готовности их приютить. Сегодня, как отмечает Макей, Запад уже отошёл от такого решения.

"Помилуйте, какая гибридная война? Беларусь против полумиллиардного населения Европейского союза? Ни о какой войне здесь с нашей стороны речи нет и идти не может", — приводит РИА Новости комментарий министра.

8 ноября к польско-белорусской границе направилась многочисленная группа нелегальных мигрантов, состоящая более чем из 2 тысяч человек. Польша, Литва и Латвия обвиняют Минск в создании напряжённой ситуации с беженцами.

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