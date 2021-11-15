Создание российской военной базы на Мали никто не обсуждал - Диоп

Создание военной базы России на территории Мали не обсуждалась, заявил глава МИД страны Абдулай Диоп. По его словам, тема не стоит на повестке дня для малийских властей и первоочерёдная задача, обеспечить безопасность внутри государства.

Как подчеркнул Диоп, российская сторона поддерживает решение малийских властей, и о строительстве базы речь пока не идёт.

"Эта тема не обсуждалась. Эта тема не стоит на повестке дня в Мали… Первоочередной задачей малийских властей является обеспечение того, чтобы Мали могла взять на себя ответственность за свою безопасность, защиту людей и имущества, защиту целостности национальной территории, единства и суверенитета Мали", — цитирует Диопа РИА Новости.

Глава МИД не отрицает, что иногда страна вынуждена обращаться за помощью к другим государствам. Однако пока Мали пытается "справиться" собственными силами.

"Вопрос о военной базе не стоит на повестке дня в Мали, и мы надеемся, что наша армия, наши силы обороны и безопасности смогут быть использованы для обеспечения нашей безопасности", — пояснил глава малийского МИД.

Между тем в Западной Африке снова неспокойно. При нападении боевиков погибли четверо военных, ещё 14 получили ранения. Согласно информации военных, "вооружённая группа террористов" напала на пост безопасности. Радикалы потеряли шесть человек.

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