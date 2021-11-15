В Раде оценили "масштабные" обещания Британии на случай войны Украины с РФ

По мнению депутата Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, обещания Великобритании отправить на Украину 600 бойцов спецназа в случае войны с РФ напоминают ситуацию, которая складывалась в 1939 году.

Он уточнил, что в то время британские военные намеревались поучаствовать в боевых операциях по защите Польши, однако предоставили минимальное количество ресурсов для этого.

"Сложно было представить что-то меньшее, чем помощь Великобритании Польше в сентябре 1939 года. Но Великобритания справилась, и дала понять о своей готовности прислать в Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения РФ. Масштабно, ничего не скажешь", — написал Бужанский в своём Telegram-канале.

В генеральном штабе Британии уточнили, что Россия вряд ли будет развязывать реальную войну, поэтому Украине беспокоиться не стоит. Вместе с тем государство уже занимается подготовкой бойцов, чтобы оказать поддержку украинскому народу в случае вооружённого конфликта.

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