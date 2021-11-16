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Глава "Кронштадта": у России есть все возможности для создания робота-убийцы

Силовые структуры

По словам генерального директора компании "Кронштадт" Сергея Богатикова, Россия обладает необходимым техническим потенциалом для создания полного робота-убийцы.

Глава "Кронштадта": у России есть все возможности для создания робота-убийцы

Главная сложность, отмечает специалист, будет состоять лишь в том, чтобы обучить его наносить удары точно по силам противника, передаёт РИА Новости.

"Создание робота-убийцы не является проблемой. Системы вооружения, способные действовать полностью автоматически, существуют в наших Вооружённых силах ещё со времён СССР", — подчеркнул Богатиков.

Он также добавил, что, создавая подобных роботов, необходимо учитывать морально-правовые аспекты. Глава "Кронштадта" убеждён: в будущем формат военных действий приобретёт совершенно новый облик, когда вместо людей на поле боя будут сражаться роботы из разных государств.

Однако для начала, по его мнению, нужно провести огромную работу, чтобы техника безошибочно причиняла ущерб только агрессорам. 

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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