Глава Минобороны США заявил об обеспокоенности милитаризацией космоса

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты обеспокоены милитаризацией космического пространства и желают видеть ответственное поведение в этом вопросе от всех стран.

"Определенно, мы обеспокоены милитаризацией космического пространства и призвали бы Россию и все остальные страны вести себя ответственно в этом отношении", — сказал Остин, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Россия провела испытания в космосе, что привело к поражению недействующего российского космического аппарата "Целина-Д", который находится на орбите с 1982 года. В оборонном ведомстве РФ выразили уверенность, что США известно об отсутствии угрозы для МКС и спутников. Ранее аналогичные испытания в космосе уже проводились несколькими странами.

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