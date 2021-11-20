Болтенков: Украина обещала "сюрпризы" от НАТО в Чёрном море, а вышло "беззубо"

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, внеплановые учения НАТО в Чёрном море прошли "более, чем скромно". Украина обещала России "сюрпризы", однако, манёвры никого не впечатлили.

Как отметил военный эксперт, Украина ждала более "эффективной" поддержки, однако, на учениях даже не стреляли.

"Особенно жалко украинцев. Их руководство рассчитывало на гораздо более серьёзное выражение поддержки. До начала манёвров они обещали какие-то большие сюрпризы для России. На самом же деле это оказались обычные скромные учения и дежурные заверения в поддержке. А без боевых стрельб они вообще выглядели беззубо", — пояснил военный эксперт в беседе с "Известиями".

Авиация вела себя "настырнее", а вот то, что происходило в море, эксперт назвал "невпечатляющим зрелищем". В частности, американские корабли не стали рисковать и подходить близко к берегам Крыма. А у Украины и вовсе был "небольшой катер".

"Всего семь кораблей НАТО. Из них лишь один американский эсминец, а остальное — устаревшие боевые единицы союзников. От Украины и Грузии — небольшие катера. В этом году в регионе у блока уже были манёвры с гораздо более внушительным составом", — пояснил Болтенков.

Ранее Pravda.Ru публиковала мнение военных аналитиков о происходящем в Чёрном море. Так, по словам экспертов, несмотря на то, что корабли США и НАТО "отработали" и уходят из акватории, "расслабляться" рано. Такие учения называются "освоение нового театра военных действий".

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