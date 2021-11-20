EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Тимошенко: энергетический кризис на Украине искусственно создали чиновники
В Шотландии изобрели телефон для собак
Врач-иммунолог призвала россиян тщательно проверять здоровье после COVID-19
Жительница Кубы заявила, что футболист Марадона изнасиловал её 20 лет назад
В Канаде появится космодром для украинских ракет
В посольстве РФ потребовали, чтобы США оказали давление на Украину
Денисов рассказал, что будет, если "выпить" накануне вакцинации от COVID-19
"Короче, дурдом": опубликована переписка беременной девушки, умершей от COVID-19
Исаев рассказал, на кого не нужно "тратить" вакцину от COVID-19

Российская система ПРО С-550 сможет сбивать космические беспилотники США

Силовые структуры

Мобильная система ПРО С-550, которую разрабатывают в РФ, сможет сбивать космические беспилотники X-37, принадлежащие США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Российская система ПРО С-550 сможет сбивать космические беспилотники США

Американцы уверяют, что X-37 необходимы лишь для разведки и решения научных задач, однако в России отказываются верить в эти слова, ведь беспилотники США способны нести ряд ядерных боевых блоков на борту. Их считают ударными системами стратегического назначения. Аппараты легко маневрируют в космическом пространстве.

"В числе типовых целей для будущей системы ПРО С-550 можно назвать американские космические беспилотники Х-37", — подчеркнул собеседник издания.

Для перехвата аппаратов США в состав ПРО С-550 планируют внедрить многофункциональную РЛС большой дальности давления, которая будет находить боевые блоки в космосе на огромном расстоянии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Российский боевой гиперзвук выходит в космос.
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
Двое детей погибли при пожаре в Свердловской области: мать пыталась вернуться
Тимошенко: энергетический кризис на Украине искусственно создали чиновники
В Шотландии изобрели телефон для собак
Врач-иммунолог призвала россиян тщательно проверять здоровье после COVID-19
Жительница Кубы заявила, что футболист Марадона изнасиловал её 20 лет назад
В Канаде появится космодром для украинских ракет
В посольстве РФ потребовали, чтобы США оказали давление на Украину
Денисов рассказал, что будет, если "выпить" накануне вакцинации от COVID-19
"Короче, дурдом": опубликована переписка беременной девушки, умершей от COVID-19
Исаев рассказал, на кого не нужно "тратить" вакцину от COVID-19
Популярное
Мир. Новости мира
Блащак: мигранты изменили тактику и продолжают штурмовать границу

Польша заявила о новых попытках штурма границы со стороны Белоруссии.

Блащак: мигранты изменили тактику и продолжают штурмовать границу
Анне Вески рассказала, на каких языках говорят в Эстонии
Шоу-бизнес
Анне Вески рассказала, на каких языках говорят в Эстонии
Криптовалюты
Песков рассказал, как предотвратить миграционный кризис на границе
Здоровье
Врач Фадеев рассказал, кто не заболеет коронавирусом даже без масок
Ирина Шлионская Изучением НЛО при Брежневе занимался "особый отдел" Ирина Шлионская Мирослава Димитрова-Козлеков Второй тур президентских выборов в Болгарии: продолжающийся политический кризис и американское влияние Мирослава Димитрова-Козлеков Любовь Степушова Зачем Румен Радев объявил Крым российским Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Соседка о бедственном положении Хлебниковой: "Сиделку не могла оплатить"
Здоровье
Доцент РУДН Вознесенский рассказал, когда ревакцинация неопасна
Путин наградил жительницу Екатеринбурга за спасение утопающих посмертно
Происшествия
Путин наградил жительницу Екатеринбурга за спасение утопающих посмертно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников