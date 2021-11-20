Российская система ПРО С-550 сможет сбивать космические беспилотники США

Мобильная система ПРО С-550, которую разрабатывают в РФ, сможет сбивать космические беспилотники X-37, принадлежащие США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Американцы уверяют, что X-37 необходимы лишь для разведки и решения научных задач, однако в России отказываются верить в эти слова, ведь беспилотники США способны нести ряд ядерных боевых блоков на борту. Их считают ударными системами стратегического назначения. Аппараты легко маневрируют в космическом пространстве.

"В числе типовых целей для будущей системы ПРО С-550 можно назвать американские космические беспилотники Х-37", — подчеркнул собеседник издания.

Для перехвата аппаратов США в состав ПРО С-550 планируют внедрить многофункциональную РЛС большой дальности давления, которая будет находить боевые блоки в космосе на огромном расстоянии.

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