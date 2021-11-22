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Украина впервые применила американские «Джавелины» в Донбассе

Силовые структуры

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что военные впервые применили противотанковый ракетный комплекс из США Javelin.

Украина впервые применила американские «Джавелины» в Донбассе

Вооружённые силы Украины использовали систему во время боевых действий в Донбассе. По словам Буданова, "Джавелины" были направлены против войск России. Он напомнил, что Киев воспринимает ополченцев самопровозглашённых ДНР и ЛНР в качестве частей армии РФ, пишет Military Times.

  • Как отметил Буданов, американские противотанковые ракетные комплексы в совокупности с беспилотными системами Bayraktar турецкого производства помогут оказать психологическое воздействие на войска противника.

Современное оборудование, подчёркивает руководитель ГУР, станет "сдерживающим фактором". Также он добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны США.

Этим летом администрация американского лидера Джо Байдена одобрила пакет военной помощи украинским военным на сумму 60 миллионов долларов. В документе сказано, что Киев продолжит получать "Джавелины".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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