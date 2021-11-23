Военный эксперт Литовкин оценил версию Попова о гибели подлодки "Курск"

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявление адмирала Попова о том, что атомная подводная лодка "Курск" затонула из-за столкновения с субмариной НАТО.

Ранее адмирал Вячеслав Попов, который в 2000 году командовал Северным флотом, заявил, что подлодка "Курск" затонула из-за субмарины НАТО, которая следила ней. Он подчеркнул, что с уверенностью "на 90%" можно определить, какая именно субмарина виновна в гибели российского экипажа. Тем не менее, Попов отказался публично оглашать название этой подводной лодки.

По словам Литовкина, адмирал и министр обороны того времени Игорь Сергеев всегда говорил о столкновении, однако потом они "резко замолчали, как будто этого ничего не было". Непонятно, почему они ждали 20 лет, отметил эксперт.

"Возникает вопрос, — отчего вдруг сегодня об этом вспомнили?… И ещё не ясно: то ли адмирал Попов хочет повиниться за то, что он сам виноват в истории с "Курском". То ли он исповедается, то ли это запоздалое признание своей вины?", — сказал Литовкин в беседе с argumenti.ru.

Если Попов изначально знал, что подлодка НАТО столкнулась с "Курском", то непонятно, почему он не поднял авиацию, отметил эксперт.

"Не было керосина — скажи, что не было керосина, не смог поднять авиацию. Не решился? Что ты мутишь воду сегодня, через 20 лет? Озарение на него нашло", — сообщил собеседник издания.

Литовкин считает, что к инциденту может быть причастна американская субмарина Memphis, которая вскоре после случившегося пришла в порт Норвегии. Однако командующий флотом Попов не поручил выяснить, в каком состоянии находилась подлодка США и откуда прибыла.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.