Эскадренный американский миноносец направился в сторону Чёрного моря. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Шестого флота военно-морских сил США.
Кремль будет продолжать контролировать обстановку в черноморской акватории. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что ситуация остаётся напряжённой в связи с высокой активностью НАТО.
"Эсминец Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Чёрное море для проведения операций с союзниками и партнёрами по НАТО в регионе", — прокомментировали в пресс-службе ВМС США.
В Москве считают, что альянс предпринимает попытки военного освоения Украины. Черноморский флот РФ приступил к выполнению комплекса мероприятий по контролю за действиями американских военно-морских сил.
Специалисты Минобороны России считают, что активность США и НАТО в Чёрном море является дестабилизирующим фактором на международной арене.
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