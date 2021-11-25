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Эсминец США направился в Чёрное море для операции с партнёрами по НАТО

Силовые структуры

Эскадренный американский миноносец направился в сторону Чёрного моря. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Шестого флота военно-морских сил США.

Эсминец США направился в Чёрное море для операции с партнёрами по НАТО

Кремль будет продолжать контролировать обстановку в черноморской акватории. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что ситуация остаётся напряжённой в связи с высокой активностью НАТО.

"Эсминец Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Чёрное море для проведения операций с союзниками и партнёрами по НАТО в регионе", — прокомментировали в пресс-службе ВМС США.

В Москве считают, что альянс предпринимает попытки военного освоения Украины. Черноморский флот РФ приступил к выполнению комплекса мероприятий по контролю за действиями американских военно-морских сил.

Специалисты Минобороны России считают, что активность США и НАТО в Чёрном море является дестабилизирующим фактором на международной арене.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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