WT: один неядерный удар со стороны России и Китая "отключит" США

Инфраструктура США не сможет выдержать атаку с использованием электромагнитного оружия со стороны КНР и РФ, пишет The Washington Times.

Как отмечается в публикации, эксперты уже давно рассуждают о силе гиперзвукового оружия. В последнее время эта проблема приобретает особую актуальность для США в связи с испытаниями мощного оборудования в Китае.

По мнению американцев, имеющиеся технологии КНР в совокупности с новыми разработками Пекина могут оставить Штаты без электричества, водоснабжения, канализации, транспортной системы и торговли. При этом, подчёркивают специалисты, понадобится всего "один удар" со стороны Китая или России.

"Они применят не только электромагнитное оружие, но и кибератаки, физический саботаж", — уверен экс-аналитик ЦРУ Питер Винсент Прайя.

Бывший сотрудник разведки США также добавил, что Китай по своим военным мощностям сильнее, чем Россия, но угроза, по его словам, может прийти со стороны обоих государств.

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