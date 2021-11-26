В НАТО заявили у российских танках и беспилотниках на границе с Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс фиксирует необычное сосредоточение российских войск на границе с Украиной.

Как сообщает РИА Новости, НАТО наблюдает российские танки, артиллерию и беспилотники.

"Уже второй раз за этот год наблюдается крупное и необычное сосредоточение российских сил в данном регионе. В их число входят такие тяжелые средства как танки, артиллерия, бронетанковые подразделения, беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, а также войсковые соединения в боевой готовности", — сказал он.

Ранее Столтенберг сообщил, что руководители МИД стран-союзниц на заседании 30 ноября в Риге обсудят присутствие военных сил России рядом с границей Украины. Как отметил на пресс-конференции Столтенберг, обстановку на российско-украинской границе проанализируют не только члены НАТО, но и представители Украины и Грузии. Также одной из главных тем мероприятия станет обстановка в Черноморском регионе, добавил политик.

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