Журналист из Британии Себ Хаггарт в Twitter опубликовал видеозапись, на которой стелс-истребитель F-35B вместо того, чтобы взлететь с авианосца Queen Elizabeth, рухнул в море.
Напомним, ЧП случилось ещё 17 ноября. Пилот жив, но в момент катапультирования получил травмы. Что с самолётом — неизвестно. Точна причина неудачного взлёта -тоже. По предварительной информации, техники, готовившие борт, схалтурили — забыли снять заглушки и они попали в двигатель.
"Утопленный" самолёт — один из 17-ти F-35, стоящих на вооружении ВВС Британии. Сразу после инцидента с рухнувшим в море бортом военные Соединённого королевства очень переживали, что первыми его "выловят" российские коллеги и узнают таким образом военную тайну.
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