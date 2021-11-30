EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вдова Грачевского рассказала, как прошёл год без покойного супруга: был ад
Киркоров стал случайным незваным гостем на чужой свадьбе
Нафтогаз: на переговоры по транзиту российского газа "нет даже намёка"
"Иллюзия защиты": учёный заявил, что "омикрон" в США выявят через пару дней
20 котлет, деньги и фрукты: Примадонна заботится о пенсионере Борисе Моисееве
Власти Украины посчитали количество российских военных у границ страны
Конгресс США обеспокоился "ядерной политикой" Байдена: не учли Китай и Россию
Кирби: США "тревожат" войска РФ у границ Украины, но сколько их, "не посчитали"
Сильнейший за последние 69 лет дождь обрушился на Москву

Скандал в Росгвардии: семь офицеров подозреваются в хищении 192 млн рублей

Силовые структуры

Семь офицеров Росгвардии — четверо в звании генерала и трое подполковников — стали фигурантами уголовного дела о финансовых махинациях.

Скандал в Росгвардии: семь офицеров подозреваются в хищении 192 млн рублей

По версии военной прокуратуры, которая проверяла материалы службы собственной безопасности Росгвардии, группа старших офицеров, занимавшихся созданием информсистемы "Недвижимость" (бюджет 200 млн рублей), причастна к хищениям денежных средств в особо крупном размере.

Громкий скандал грянул, когда всплыли нарушения на начальном этапе создания реестра принадлежащей ведомству недвижимости — тогда Росгвардии ещё не было. Оказалось, что руководство ВВ МВД заключало договор с НИИ им. Соломатина, согласно которому информсистема должна была заработать в 2016 году, но до сих пор так и остаётся "на бумаге".

Проектом заинтересовался сам глава Росгвардии Виктор Золотов, который и поручил службе безопасности разобраться в этом деле. Выяснилось, что хотя системы "и близко нет", деньги, которые выделялись на её разработку — 192 млн рублей, — были освоены полностью и в срок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Новые спецслужбы: Россия готовит реформы
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
Нафтогаз: на переговоры по транзиту российского газа "нет даже намёка"
"Иллюзия защиты": учёный заявил, что "омикрон" в США выявят через пару дней
20 котлет, деньги и фрукты: Примадонна заботится о пенсионере Борисе Моисееве
Власти Украины посчитали количество российских военных у границ страны
Конгресс США обеспокоился "ядерной политикой" Байдена: не учли Китай и Россию
Скандал в Росгвардии: семь офицеров подозреваются в хищении 192 млн рублей
Кирби: США "тревожат" войска РФ у границ Украины, но сколько их, "не посчитали"
Сильнейший за последние 69 лет дождь обрушился на Москву
СБУ начала искать тех, кто "готовил госпереворот" в Незалежной
"Эквифакс": россияне обросли кредитными картами и побили рекордные показатели
Популярное
Общество
Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская провела небольшую экскурсию по дому для своих подписчиков в Instagram.

Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Политика. Новости и аналитика
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Шоу-бизнес
Градский незадолго до смерти озвучил своё желание
Шоу-бизнес
Стало известно, как Градский оценивал брак Пугачёвой и Галкина
Александр Артамонов О дутых ценностях, или Об американском истребителе VI поколения Александр Артамонов Любовь Степушова Главный страх Киева стал воплощаться в ЛДНР Любовь Степушова Василий Амирджанов Новостная повестка напомнила советскую политинформацию Василий Амирджанов
Происшествия
Трое школьников погибли при столкновении поезда с машиной на Алтае
Шоу-бизнес
Туктамышева эффектно скинула с себя одежду на льду
Западу предложили разделить Россию на 10-15 государств
Политика. Новости и аналитика
Западу предложили разделить Россию на 10-15 государств
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников