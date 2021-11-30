Скандал в Росгвардии: семь офицеров подозреваются в хищении 192 млн рублей

Семь офицеров Росгвардии — четверо в звании генерала и трое подполковников — стали фигурантами уголовного дела о финансовых махинациях.

По версии военной прокуратуры, которая проверяла материалы службы собственной безопасности Росгвардии, группа старших офицеров, занимавшихся созданием информсистемы "Недвижимость" (бюджет 200 млн рублей), причастна к хищениям денежных средств в особо крупном размере.

Громкий скандал грянул, когда всплыли нарушения на начальном этапе создания реестра принадлежащей ведомству недвижимости — тогда Росгвардии ещё не было. Оказалось, что руководство ВВ МВД заключало договор с НИИ им. Соломатина, согласно которому информсистема должна была заработать в 2016 году, но до сих пор так и остаётся "на бумаге".

Проектом заинтересовался сам глава Росгвардии Виктор Золотов, который и поручил службе безопасности разобраться в этом деле. Выяснилось, что хотя системы "и близко нет", деньги, которые выделялись на её разработку — 192 млн рублей, — были освоены полностью и в срок.

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