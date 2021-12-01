Если НАТО разместит своё ядерное оружие в Польше, Александр Лукашенко намерен предложить Москве территорию Белоруссии для размещения российских ракет.
Об этом он заявил в интервью Дмитрию Киселёву.
На вопрос, какое именно ядерное оружие он предполагает разместить в Белоруссии, Лукашенко ответил:
"Мы договоримся. Именно то ядерное оружие, которое будет наиболее эффективным при таком контакте. Я ведь не зря сказал: у нас в Белоруссии к этому готовы".
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции НАТО Talk 2021 в Берлине подчеркнул, что альянс может разместить ядерное оружие в Восточной Европе, если Германия откажется предоставить свою территорию для этой цели.
"Германия, конечно, может решить, будет ли в её стране ядерное оружие. Но альтернатива заключается в том, что в конце концов у нас будет ядерное оружие в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии", — сказал Столтенберг журналистам.
Напомним, к слову, что после распада Советского Союза в Белоруссии продолжали храниться межконтинентальные баллистические ракеты и ядерные боеголовки. Затем в июле 1993 года Минск подписал Договор о запрещении ядерного оружия и стал первым государством, отказавшимся от обладания ядерным оружием. Вывоз ядерного оружия был полностью завершен в ноябре 1996 года.
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