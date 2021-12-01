НАТО займется созданием военных возможностей Украины и Грузии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет заниматься созданием военных возможностей Украины и Грузии.

"НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ", — заявил Столтенберг, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс продолжит поддерживать Украину и следить за обстановкой на российско-украинской границе. На саммите руководителей дипломатических ведомств стран НАТО, который проходил в Риге, Столтенберг призвал и дальше наблюдать за действиями российских военнослужащих рядом с Украиной, чтобы в случае необходимости скорректировать планы.

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