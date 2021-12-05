Каждый пятый россиянин готов пойти на войну с Украиной

По данным интернет-опроса, россияне не против поучаствовать в войне с Незалежной. Большая часть респондентов заявила, что готова отразить "киевскую агрессию", если Украина нападёт.

Так, согласно исследованию, Тelegram-канала "Мэйдэй. Хроника пикирования", результаты опроса распределились следующим образом:

47% - не хотели бы войны, вне зависимости от ситуации,

22% - пошли бы воевать, если бы их призвали,

6% - отказались как-либо участвовать в военных действиях.

5% из опрошенных пояснили, что в данный момент находятся в эпицентре боевых действий в Донбассе, либо когда-то уже воевали.

Правда, сколько человек приняли участие в опросе, тelegram-канал не сообщает.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американского посла Джонна Салливана о способах урегулирования конфликта в Незалежной. Дипломат подчеркнул, что стабилизировать ситуацию и не допустить "трагического насилия" на Украине поможет только конструктивный диалог.

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