"Нам его не дают": экс-глава СБУ заявил об отсутствии важного оружия на Украине

Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко заявил, что страна нуждается в противоракетном и противовоздушном оружии.

По его словам, Запад отказывается предоставлять необходимое оборудование.

"Сейчас нужно оружие противоракетное и противовоздушное, но нам его не дают. У нас хорошая сухопутная армия, около 300-400 тысяч резервистов", — подчеркнул экс-глава СБУ в эфире канала "Украина 24".

США с 2014 года поддерживают вооружённые силы Украины. За этот период Киев получил свыше 2,5 миллиарда долларов на развитие армии.

Кроме того, недавно руководитель Пентагона Ллойд Остин сообщал, что американский лидер Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи на сумму 60 миллионов долларов. В рамках сотрудничества планируется доставить на Украину переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Предполагается, что в 2022 году США выделят ещё 300 миллионов на укрепление боевых мощностей Украины.

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