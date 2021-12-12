EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач Ярцева: кроворазжижающие препараты могут привести к инсульту после COVID-19
В Хабаровском крае школьницы забили до смерти пенсионера
В Петербурге арестован мужчина, брызнувший кислотой в лицо бывшей девушке
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
В Кремле рассказали об угрозах США финансово изолировать Россию
Путин рассказал о "гражданской войне" в 90-х годах
Песков анонсировал ещё одну беседу Путина и Байдена
Песков: Байден не пугал Путина на переговорах
Песков рассказал о тональности переговоров Путина и Байдена

Путин: Россия — мировой лидер по новым вооружениям

Силовые структуры

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сегодня занимает первое место среди стран мира по современным видам вооружения

Путин: Россия — мировой лидер по новым вооружениям

По словам лидера страны, у РФ и США примерно одинаковое количество носителей и боезарядов ядерного оружия, однако Москва опережает Вашингтон по перспективным разработкам. Россия не просто модернизирует имеющееся вооружение, но и вводит новое.

"В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире", — подчеркнул президент в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".

Глава государства напомнил, что на сегодняшний день только у России есть гиперзвуковое оружие. В скором времени его создадут все ведущие военные державы, но к тому моменту у РФ "появятся средства борьбы с этим оружием", отметил Путин.

Он добавил, что Россия — единственная в мире страна, имеющая на боевом дежурстве гиперзвуковые ракеты. В частности, ими оснащены авиакомплексы "Кинжал" и комплексы "Авангард". Также проходят испытания ракеты "Циркон".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Армия России получит "убийцу авианосцев"
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
В Хабаровском крае школьницы забили до смерти пенсионера
В Петербурге арестован мужчина, брызнувший кислотой в лицо бывшей девушке
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
В Кремле рассказали об угрозах США финансово изолировать Россию
Путин рассказал о "гражданской войне" в 90-х годах
Песков анонсировал ещё одну беседу Путина и Байдена
Церебральный сортинг: от каждого по способностям
Песков: Байден не пугал Путина на переговорах
Песков рассказал о тональности переговоров Путина и Байдена
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о неопознанном объекте в небе близ Сочи
Популярное
Мир. Новости мира
Новый канцлер Германии уже расстроил посла Украины

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник уже успел разочароваться в новом канцлере Германии Олафе Шольце, который начал работать на посту главы германского правительства несколько дней назад.

Новый канцлер Германии уже расстроил посла Украины
Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро
Прибалтика
Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро
Шоу-бизнес
Макеевой стало плохо прямо на репетиции в театре
Мир. Новости мира
Польша выдвинула России ультиматум: "Или Европа, или против Европы"
Ирина Шлионская Церебральный сортинг: от каждого по способностям Ирина Шлионская Любовь Степушова Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро Любовь Степушова Сергей Лебедев Россияне, мигранты и мутанты: заметки на отечественных манжетах Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Депутат Рады Геращенко заявила о недопустимости референдума по Донбассу
Экономика и бизнес
В МИД Британии призвали отказаться от российского газа "ради демократии"
Врач Аскаров описал признаки, предшествующие инфаркту головного мозга
Здоровье
Врач Аскаров описал признаки, предшествующие инфаркту головного мозга
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников