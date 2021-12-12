Путин: Россия — мировой лидер по новым вооружениям

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сегодня занимает первое место среди стран мира по современным видам вооружения

По словам лидера страны, у РФ и США примерно одинаковое количество носителей и боезарядов ядерного оружия, однако Москва опережает Вашингтон по перспективным разработкам. Россия не просто модернизирует имеющееся вооружение, но и вводит новое.

"В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире", — подчеркнул президент в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".

Глава государства напомнил, что на сегодняшний день только у России есть гиперзвуковое оружие. В скором времени его создадут все ведущие военные державы, но к тому моменту у РФ "появятся средства борьбы с этим оружием", отметил Путин.

Он добавил, что Россия — единственная в мире страна, имеющая на боевом дежурстве гиперзвуковые ракеты. В частности, ими оснащены авиакомплексы "Кинжал" и комплексы "Авангард". Также проходят испытания ракеты "Циркон".

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