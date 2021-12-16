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Нарышкин: ждём нового Навального* - западные службы уже его ищут

Силовые структуры

Спецслужбы Запада понимают, что интерес к российскому оппозиционеру Алексею Навальному* снижается, и они уже ищут ему замену.

Нарышкин: ждём нового Навального* - западные службы уже его ищут

Так заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам Нарышкина, западные страны делали ставку на Навального*, но его заключение в тюрьму привело к тому, что их спецслужбы отказались от подстрекательства к массовому протестному движению в России.

"Сегодня разведывательное сообщество США и ЕС вынуждено признать, что общественный интерес к "берлинскому пациенту" "неуклонно снижается. Российское население оказалось гораздо более разумным и разумным, чем привыкли высокомерно думать западные пиарщики, — сказал глава СВР. — Скажу больше — они уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста”.

К слову, это не первое официальное обвинение в адрес Запада в том, что он стоит за Навальным* и его движением. Ранее в этом году Министерство иностранных дел предположило, что предполагаемое отравление Навального было планом Запада, направленным на дискредитацию Москвы на мировой арене.

Напомним, сейчас блогер Навальный* отбывает срок в колонии за хищение 30 миллионов рублей у двух компаний, в том числе французского косметического бренда Yves Rocher. Он был приговорен к 32 месяцам тюрьмы.

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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