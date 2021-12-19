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План России по деэскалации предусматривает контрмеры

Силовые структуры » Министерство обороны

Что означают на практике предложенные РФ пункты деэскалации отношений с НАТО. Это план, который определяет и контрмеры в случае его непринятия.

План России по деэскалации предусматривает контрмеры

Что означает на практике план деэскалации с НАТО

Российский МИД отлично отработал, представив свежую версию проекта договора с НАТО от 1997 года, который уже безвозвратно устарел и давно нуждался в доработке.

На практике предложенные пункты деэскалации означают:

  • вывод всех батальонных тактических групп альянса с территории Прибалтики и Польши,
  • вывод с территории восточно-европейских стран подразделений бронетанковой бригадной боевой группы США и отдельных элементов бригады армейской авиации,
  • ликвидацию на территории Польши двух штабов корпусного уровня и одного дивизионного,
  • вывод из Европы всего американского ядерного оружия,
  • ликвидацию баз его хранения,
  • прекращение полетов стратегических бомбардировщиков США в регионе Черного и Балтийского морей,
  • вывод всех иностранных контингентов с территории Украины и Грузии и полное прекращение со странами бывшего СССР любого военного сотрудничества Вашингтона и Брюсселя.

"И это еще не полный список", — предупреждает Telegram-канал "Брюссельский стукач".

В своих желаниях Москва довольно жёстко провела свою линию, причём, выставив документ в интернете, это сформирует положительный имидж России и, что называется, не даст Западу отвертеться.

Описывая дальнейшие события, автор Telegram-канала указывает, что содержание предложений дает простор для компромисса:

"Думаю, в Вашингтоне и Брюсселе большинство идей все же отметут, но по ряду согласятся, возможно, с некоторыми изменениями формулировок. Не совсем же они там отмороженные".

МИД РФ заявляет о контругрозах в адрес НАТО

Однако, если от предложений России по безопасности в НАТО откажутся, Москва "перейдет в режим контругроз". Вероятно и контрмеры будут аналогичными — жёсткими.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Грушко в программе "Соловьев-Live".

"Мы сегодня оказались реально в такой ситуации, когда дошли до края, и наши предложения, которые мы сформулировали, они абсолютно предметны, абсолютно точно без всяких полутонов описывают, как мы видим наш национальные интересы, и мы описываем также то, как мы видимо военную безопасность в Европе", — сказал он.

Как заявил замглавы МИД РФ, в отношения России и НАТО наступил "момент истины", когда необходимо "принципиально определяться".

Теоретически, Россия могла бы, заключив соответствующие соглашения с Кубой, Венесуэлой или Никарагуа разместить на их территории ракеты средней дальности, как и в Белоруссии — вплоть до ядерного оружия там.

Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Александр Артамонов
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