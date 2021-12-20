Следствие нашло теневого хозяина "Листвяжной", но задержать его проблематично

Расследование трагедии в шахте "Листвяжная", реальный владелец которой до сих пор не установлен, подвело правоохранителей к новой версии:

с большой долей вероятности, главным бенефициаром угледобычи может оказаться экс-депутат Госдумы Владимир Гридин.

Напомним, авария на шахте произошла 25 ноября, погиб 51 человек.

После инцидента Гридин спешно покинул Россию и сейчас, по данным следователей, находится в Монако. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на "собственный информированный источник".

"Указал на Гридин как на теневого владельца один из арестованных менеджеров компании. По данным источника в Следкоме, через швейцарскую компанию MIR Trade Владимир Гридин и его сын Андрей получали прибыль от экспорта угля, добытого в Кузбассе. Только в 2021 году таким образом они могли заработать $132 млн", — пишет издание.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

АО ХК "СДС-уголь" входит в холдинг "Сибирский деловой союз", созданный Михаилом Федяевым и Владимиром Гридиным в 2004 году. Сегодня они оба, по версии Forbes, входят в сотню богатейших людей России. Состояние каждого оценивается в $550 млн.

По сведениям в базе СПАРК, доля Владимира Гридина в "СДС-Угле" составляет 25%, а его сын Андрей, не являясь акционером компании, остается членом совета директоров и имеет собственность в фирмах, с ней связанных.

В угольный бизнес Гридин вступил в 1999 году, когда на паях с Федяевым сумел получить в собственность перспективный разрез "Черниговец".

В 2000 году в высокогорной швейцарской деревне Тауфен была зарегистрирована компания MIR Trade AG.

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