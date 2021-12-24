Bloomberg: Россия продолжает наращивать войска рядом с Украиной

Россия продолжает укреплять военные мощности и стягивать технику на границу с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков британской компании Jane's.

В статье сказано, что по спутниковым снимкам можно отследить, как с ноября РФ переместила свои танки, артиллерийское вооружение, системы противовоздушной обороны на территорию, которая находится неподалёку от Украины.

Стягивание войск происходит на фоне подготовки к предстоящему диалогу с США по гарантиям безопасности, подчёркивается в публикации.

Как отметили аналитики, на границе с Украиной также находится небольшое количество военных из РФ. Однако сотрудники Jane's убеждены: в случае обострения напряжённой ситуации Москва перебросит подкрепление в регион.

Ранее помощник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что десятки тысяч российских солдат находятся неподалёку от Украины. Вместе с тем, по его мнению, власти РФ пока не приняли решение по "нападению" на страну.

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