Следствие не доказало, что экс-сотрудники ИВС причастны к побегу в Истре

Следователи не нашли доказательств в умышленном соучастии в побеге заключённых из ИВС в Истре, заявил глава ГСУ СК по Московской области Александр Стариков.

Как отметил Стариков, тем не менее у следователей достаточно доказательств халатности экс-сотрудников изолятора.

"Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, [нет], мы таких доказательств не получили", — заявил глава ГСУ СК по МСК в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Pravda. Ru писала о побеге пятерых заключённых из истринского ИВС. Арестанты сбежали из изолятора временного содержания в начале августа. Заключённым удалось снять засовы с камеры и сорвать навесной замок с ворот. Четверых беглецов задержала полиция после, один явился к правоохранителям сам.

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